Карпин: Было бы лучше начать отбор к ЧМ-2022 матчем с Мальтой

Главный тренер сборной Россиидал комментарий после открытой тренировки национальной команды.

«Давление? Нет, сейчас его нет. Есть только интерес со стороны журналистов и болельщиков.

Капитан в сборной? Ещё не определился. Соберёмся командой послезавтра и решим.

О первом номере в воротах я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа.

Было бы лучше начать турнир с Мальтой. Времени на подготовку не так много. Исходя из разговоров с игроками и специалистами, наверное, было бы легче начинать с Мальтой. Но есть, что есть.

Хорваты фавориты в матче. Почему? Прошли на Евро дальше, чем мы», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Встречи отбора к ЧМ-2022 станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.