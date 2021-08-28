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    Карпин: Было бы лучше начать отбор к ЧМ-2022 матчем с Мальтой

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после открытой тренировки национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Давление? Нет, сейчас его нет. Есть только интерес со стороны журналистов и болельщиков.

    Капитан в сборной? Ещё не определился. Соберёмся командой послезавтра и решим.

    О первом номере в воротах я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа.

    Было бы лучше начать турнир с Мальтой. Времени на подготовку не так много. Исходя из разговоров с игроками и специалистами, наверное, было бы легче начинать с Мальтой. Но есть, что есть.

    Хорваты фавориты в матче. Почему? Прошли на Евро дальше, чем мы», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

    Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

    Встречи отбора к ЧМ-2022 станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.

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