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    Фиорентина — Торино: смотреть онлайн трансляцию 28.08.2021

    Фиорентина — Торино: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Фиорентина Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Фиорентина» — «Торино» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Торино» — «Фиорентина» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино». Коэффициент ставки — 2.02.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Торино»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Торино.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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