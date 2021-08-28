Бетис — Реал Мадрид прямая трансляция 28.08.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Бетис» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.45.

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