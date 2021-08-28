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    Артета: Мы в сложном положении

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3 тура АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Первый гол был самым обидным. Мы контролировали игру и вели ее так, как хотели. При первой же их атаке мы не смогли помешать подаче, и Гюндоган без помех пробил головой посреди штрафной площадки. В эпизоде со вторым голом был чистый фол — Чамберса ударили по лицу. После того, как мы пропустили и получили красную карточку было понятно, что будет дальше. Джака сыграл очень быстро, и судья решил, что это была красная карточка.

    Я беспокоился за игроков, потому что психологически очень сложно принять ситуацию, когда вы уступаете 0:3, и вам нужно играть еще час в меньшинстве. В такой ситуации может измениться отношение к игре, но я не увидел признаков этого. Хочу поблагодарить 3000 наших болельщиков, которые были на стадионе. Они были великолепны. Нам нужно двигаться вперед с гордостью и желанием изменить ситуацию. За эти три недели многое произошло. Мы в сложном положении», — цитирует специалиста ВВС.

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