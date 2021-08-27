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    Верона — Интер прямая трансляция 27.08.2021, смотреть онлайн

    Верона — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Верона Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Верона» — «Интер» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Верона» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.03.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Верона»).

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