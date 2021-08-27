Урал — Ростов: смотреть онлайн трансляцию 27.08.2021

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Урал» — «Ростов» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ростов»).

Календарь и таблица РПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.02.

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Матч между командами «Урал» и «Ростов» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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