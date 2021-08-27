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    «Рыба гниет с головы». Павлюченко считает, что Руй Витория не виноват в неудачах «Спартака»

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне.

    Роман Павлюченко с женой
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    Роман Павлюченко с женой

    «Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Здесь рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы.

    Команда и руководство должны решать одну задачу. И когда делают это вместе, они становятся чемпионами. А когда все заняты разными задачами — всё, команда разваливается.

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    • Раньше мы говорили "Спартак и футбол", а теперь — "Спартак и бардак". Всё. Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в "Спартаке". Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

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    • В шестом туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Сочи» (1:2). В восьми матчах у красно-белых пять поражений.

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

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