«Рыба гниет с головы». Павлюченко считает, что Руй Витория не виноват в неудачах «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака»прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне.

«Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Здесь рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы.

Команда и руководство должны решать одну задачу. И когда делают это вместе, они становятся чемпионами. А когда все заняты разными задачами — всё, команда разваливается.

Раньше мы говорили "Спартак и футбол", а теперь — "Спартак и бардак". Всё. Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в "Спартаке". Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

В шестом туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Сочи» (1:2). В восьми матчах у красно-белых пять поражений.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.