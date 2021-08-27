«Краснодар» — «Рубин»: счет матча 2:0, обзор голов

Казанскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 6-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. После заброса от Кабелла в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот.

А на 35-й минуте Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Рубин 2:0 Голы: 1:0 Алексей Ионов (12'), 2:0 Джон Кордоба (35') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Кайо, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский (Эдуард Сперцян, 65'), Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Алексей Ионов, Виктор Классон, Джон Кордоба (Владимир Ильин, 85') Рубин: Михаил Костюков (Иван Игнатьев, 28'), Сеад Хакшабанович, In-Beom Hwang (Леон Мусаев, 75'), Дарко Йевтич (M.Saito, 60'), Солтмурад Бакаев, Оливер Абильгор, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Филип Уремович, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждения: Виктор Классон (1'), Георгий Зотов (7'), Илья Самошников (8'), Юрий Газинский (60')

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает шестое место, набрав девять очков. Идущий пятым «Рубин» имеет в своем активе 11 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет с «Уралом», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом».