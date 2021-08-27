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    Черчесов: Желаю «Спартаку» и «Легии» выйти из группы

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Спартака».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По ее итогам «красно-белые» попали в группу С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

    «С большим интересом буду наблюдать за соперничеством "Спартака" и "Легии" на международной арене.

    Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провел, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока.

    Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба.

    В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания.

    Кстати, регулярно общаюсь с владельцем "Легии" Дариушем Миодуски, менеджером Конрадом Пашневским и главным тренером Чеславом Михневичем.

    А капитаном команды является выступавший у меня еще шесть лет назад Енджейчик, который успел после этого поиграть в России.

    Прогнозы давать не стану. Для "Легии" будет очень принципиально и почетно обыграть "Спартак".

    А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы.

    В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы», — сказал Черчесов «Чемпионату».

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