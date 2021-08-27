Черчесов: Желаю «Спартаку» и «Легии» выйти из группы

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о результатах жеребьевки Лиги Европы для

По ее итогам «красно-белые» попали в группу С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

«С большим интересом буду наблюдать за соперничеством "Спартака" и "Легии" на международной арене.

Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провел, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока.

Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба.

В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания.

Кстати, регулярно общаюсь с владельцем "Легии" Дариушем Миодуски, менеджером Конрадом Пашневским и главным тренером Чеславом Михневичем.

А капитаном команды является выступавший у меня еще шесть лет назад Енджейчик, который успел после этого поиграть в России.

Прогнозы давать не стану. Для "Легии" будет очень принципиально и почетно обыграть "Спартак".

А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы.

В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы», — сказал Черчесов «Чемпионату».