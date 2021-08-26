«Спартак» — «Сочи»: прогнозы, составы, коэффициенты

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Гапонов, Литвинов, Мирзов, Промес, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Мозес, Хендрикс.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьев.
Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Павлов, Колмаков, Нобоа, Барсов, Жоаозиньо.
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