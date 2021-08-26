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    Слован — Олимпиакос прямая трансляция 26.08.2021, смотреть онлайн

    Слован — Олимпиакос: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Слован» — «Олимпиакос» в квалификации Лиги Европы.

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    Последний матч между собой: «Олимпиакос» — «Слован» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Слован» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 2.19.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Слован» — «Олимпиакос».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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