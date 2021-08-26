Штурм — Мура 05: смотреть онлайн трансляцию 26.08.2021

Последний матч между собой: «Мура 05» — «Штурм» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штурм» — «Мура 05». Коэффициент ставки — 2.19.
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