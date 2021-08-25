«Рубин» и «Краснодар» проведут товарищеский матч

Главный тренер «Рубина»рассказал о подготовке к матчу 6-го РПЛ с

«Почему "Рубину" сложно играть против "Краснодара"? "Краснодар" — сильная команда. Если я вспомню матчи, которые я работаю в "Рубине", то мы первую игру выиграли 1:0, потом мы две игры проиграли 1:3 и 0:1.

Я не могу сказать, что эта статистика прям кардинально чем-то разнится с другими командами.

Наверняка будет сложный напряженный поединок, "Краснодар" традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра.

После игры с "Краснодаром" команда получит четыре дня выходных, потом соберемся на базе и продолжим свою работу. Также у нас на 6 сентября запланирован спарринг как раз с "Краснодаром".

"Чемоданные настроения"? У нас есть еще игра, многие игроки сборных уезжают в сборные, то есть они не получают выходные и сразу улетают.

Мне кажется, такой вопрос можно задавать только непрофессиональным командам», — приводит слова тренера Sport24.

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет на стадионе в Краснодаре 27 августа, начало игры — в 20:30 мск.