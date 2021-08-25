«Ман Сити» не исключает переход Роналду после отказа Кейна

Нападающий «Ювентуса»может перейти в, сообщает ESPN

По информации источника, «горожане» не исключают варианта с подписанием португальца, учитывая, что нападающий Гарри Кейн решил остаться в «Тоттенхэме».

Сообщается, что для перехода Роналду команде из Манчестера придется преодолеть ряд препятствий.

Главными из них являются высокая зарплата португальца и сумма, которую нужно будет заплатить «Ювентусу» за трансфер. Стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что представители футболиста прорабатывают вариант с переходом в «Манчестер Сити».

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.