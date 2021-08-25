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    «Ман Сити» не исключает переход Роналду после отказа Кейна

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации источника, «горожане» не исключают варианта с подписанием португальца, учитывая, что нападающий Гарри Кейн решил остаться в «Тоттенхэме».

    Сообщается, что для перехода Роналду команде из Манчестера придется преодолеть ряд препятствий.

    Главными из них являются высокая зарплата португальца и сумма, которую нужно будет заплатить «Ювентусу» за трансфер. Стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что представители футболиста прорабатывают вариант с переходом в «Манчестер Сити».

    Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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