Канчельскис: Вариант лимита «10+15» — это бред, шило на мыло

Бывший футболист сборной Россиивысказался на тему вероятного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

«Вариант лимита "10+15" — это бред, который исходит от боязни перейти на полную отмену.

Нужно сразу принимать радикальную меру и отменять лимит, а то поменять существующую схему на "10+15" — это шило на мыло.

Так ничего не изменится. Те, кто выступает за эту систему, просто не хотят понимать, что это бессмысленно. Или им просто это выгодно.

Только полная отмена лимита позволит изменить ситуацию в лучшую сторону, привнести конкуренцию в наш чемпионат. Так хоть что-то будет прогрессировать, а то мы с каждым годом все хуже и хуже становимся.

Ну ребят, прекратите заниматься ерундой, убирайте лимит, и посмотрим, что будет. С этим хотя бы можно будет работать, а то так мы убиваем футбол своими же руками», — сказал Канчельскис Sport24.