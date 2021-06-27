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    Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес: смотреть онлайн трансляцию 27.06.2021

    Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 00:30

    Футбол MLS
    В 00:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лос-Анджелес»).

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