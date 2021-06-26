Уэльс — Дания прямая трансляция 26.06.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Евро-2020.

Последний матч между собой: «Уэльс» — «Дания» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

Календарь и таблица Евро-2020

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