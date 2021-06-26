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    Уэльс — Дания прямая трансляция 26.06.2021, смотреть онлайн

    Уэльс — Дания: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Уэльса Сборная Дании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Уэльс» — «Дания» в 1/8 финала Евро-2020.

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    Последний матч между собой: «Уэльс» — «Дания» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Дания.

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