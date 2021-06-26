«Локомотив» разгромил «Олимпию», «Динамо» уступило «Клужу»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Дубли в составе победителей оформили Андрей Никитин и Франсуа Камано. По разу отличились Антон Миранчук и Виталий Лисакович.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Локомотив — Олимпия 6:1
Голы: 1:0 Антон Миранчук (13'), 2:0 Франсуа Камано (21'), 2:1 Timi Elsnik (44'), 3:1 Виталий Лисакович (45'), 4:1 Франсуа Камано (60'), 5:1 Андрей Никитин (83'), 6:1 Андрей Никитин (89')
3 июля «Локомотив» сыграет с венским «Рапидом».
Московское «Динамо» потерпело поражение от румынского клуба «ЧФР Клуж» (0:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Единственный гол забил Биллел Омрани.
Во втором тайме в составе «Динамо» дебютировал полузащитник Диего Лаксальт, перешедший в команду 22 июня.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Динамо — ЧФР Клуж 0:1
Гол: 0:1 Бийель Омрани (40')
Следующая товарищеская игра «Динамо» состоится 30 июня. Соперником московской команды станет одноименный клуб из Ческе Будевице.