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    «Локомотив» разгромил «Олимпию», «Динамо» уступило «Клужу»

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    Московский «Локомотив» со счетом 6:1 обыграл «Олимпию» из Любляны в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Австрии.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Дубли в составе победителей оформили Андрей Никитин и Франсуа Камано. По разу отличились Антон Миранчук и Виталий Лисакович.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Локомотив — Олимпия 6:1
    Голы: 1:0 Антон Миранчук (13'), 2:0 Франсуа Камано (21'), 2:1 Timi Elsnik (44'), 3:1 Виталий Лисакович (45'), 4:1 Франсуа Камано (60'), 5:1 Андрей Никитин (83'), 6:1 Андрей Никитин (89')

    3 июля «Локомотив» сыграет с венским «Рапидом».

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    Московское «Динамо» потерпело поражение от румынского клуба «ЧФР Клуж» (0:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

    Единственный гол забил Биллел Омрани.

    Во втором тайме в составе «Динамо» дебютировал полузащитник Диего Лаксальт, перешедший в команду 22 июня.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Динамо — ЧФР Клуж 0:1
    Гол: 0:1 Бийель Омрани (40')

    Следующая товарищеская игра «Динамо» состоится 30 июня. Соперником московской команды станет одноименный клуб из Ческе Будевице.

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