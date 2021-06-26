«Локомотив» разгромил «Олимпию», «Динамо» уступило «Клужу»

Московскийсо счетом 6:1 обыгрализ Любляны в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Австрии.

Дубли в составе победителей оформили Андрей Никитин и Франсуа Камано. По разу отличились Антон Миранчук и Виталий Лисакович.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Локомотив — Олимпия 6:1 Голы: 1:0 Антон Миранчук (13'), 2:0 Франсуа Камано (21'), 2:1 Timi Elsnik (44'), 3:1 Виталий Лисакович (45'), 4:1 Франсуа Камано (60'), 5:1 Андрей Никитин (83'), 6:1 Андрей Никитин (89')

3 июля «Локомотив» сыграет с венским «Рапидом».

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Московское «Динамо» потерпело поражение от румынского клуба «ЧФР Клуж» (0:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Единственный гол забил Биллел Омрани.

Во втором тайме в составе «Динамо» дебютировал полузащитник Диего Лаксальт, перешедший в команду 22 июня.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Динамо — ЧФР Клуж 0:1 Гол: 0:1 Бийель Омрани (40')

Следующая товарищеская игра «Динамо» состоится 30 июня. Соперником московской команды станет одноименный клуб из Ческе Будевице.