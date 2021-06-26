Италия — Австрия прямая трансляция 26.06.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав 1/8 финала Евро-2020.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Австрия». Коэффициент ставки — 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Австрия».

Календарь и таблица Евро-2020

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