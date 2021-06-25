Главный тренер красно-белых Руй Витория включил в состав 25 игроков.
Вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов;
защитники — Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
нападающие — Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
В Филлахе «Спартак» будет тренировать до 5 июля. Там команда Витории проведет три товарищеских матча: 29 июня с азербайджанским «Нефтчи», 2 июля — с клубом «Браво» из Словении, а 5 июля — с хорватским «Шибеником».
«Спартак» отправился на сбор в Австрию ✈️ @Ural_Air_Lines— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 25, 2021
До 5 июля команда продолжит подготовку к началу сезона в Филлахе 🇦🇹 #UralAirlines #КрасноБелыеСборы 🔴⚪️ pic.twitter.com/CUpdj85luE