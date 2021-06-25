«Спартак» отправился на сбор в Австрию

Московскийв пятницу утром отправился на предсезонные сборы в австрийский Филлах, сообщается на официальном сайте клуба.

Главный тренер красно-белых Руй Витория включил в состав 25 игроков.

Вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов;

защитники — Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

нападающие — Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

В Филлахе «Спартак» будет тренировать до 5 июля. Там команда Витории проведет три товарищеских матча: 29 июня с азербайджанским «Нефтчи», 2 июля — с клубом «Браво» из Словении, а 5 июля — с хорватским «Шибеником».