Сеара — Атлетико Минейро: смотреть онлайн трансляцию 25.06.2021

В 01:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сеара» — «Атлетико Минейро» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сеара» — «Атлетико Минейро». Коэффициент ставки — 1.78.

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