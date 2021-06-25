СМИ: «Барселоне» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро

«Барселоне» придется сократить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро перед стартом нового сезона, пишет Marca.

Это нужно для того, чтобы продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси. Действующее соглашение истекает уже 30 июня.

В данный момент «сине-гранатовые» работают над продажей футболистов с высокой зарплатой.

На данный момент «Барселона» тратит на зарплаты 110 процентов от своего дохода. Согласно требованиями финансового фейр-плей, эта сумма не должна превышать 70 процентов от доходов клуба.

Месси в прошлом сезоне провел 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.