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    Лукас Торрейра имеет предложение из России

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    Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры сообщил, что к его клиенту есть интерес из России.

    Лукас Торрейра
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    Лукас Торрейра

    «Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России. Однако Лукас хочет играть именно в Серии А. "Арсенал" намерен помочь нам», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в Twitter.

    В сезоне-2020/21 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». На его счету 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

    Отметим, что Торрейра уже выступал в итальянской Серии А — с 2014 по 2016 года он играл за «Пескару», а затем перешел в «Сампдорию».

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