Лукас Торрейра имеет предложение из России

Агент полузащитника лондонскогосообщил, что к его клиенту есть интерес из России.

«Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России. Однако Лукас хочет играть именно в Серии А. "Арсенал" намерен помочь нам», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В сезоне-2020/21 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». На его счету 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Торрейра уже выступал в итальянской Серии А — с 2014 по 2016 года он играл за «Пескару», а затем перешел в «Сампдорию».