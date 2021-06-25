«Химки» пополнили свой состав тремя игроками

на своем сайте объявили о подписании контрактов с тремя футболистами.

Новичками «красно-черных» стали 21-летний голкипер Виталий Сычев, 18-летний полузащитник Артем Соколов и 20-летний нападающий Илья Садыгов. Сроки соглашений с игроками не уточняются.

Соколов — воспитанник Академии «Чертаново», который дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 2019 года. Садыгов был капитаном «Олимпа-Долгопрудного» в завершившемся сезоне ПФЛ. Нападающий принял участие в 23-х матчах чемпионата и двух встречах Кубка России, отличившись четыре раза.

Сычев перешел в «Химки» из «Тамбова». Он прошедшей весной дебютировал в РПЛ, проведя четыре матча.