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    «Ливерпуль» пролонгировал соглашение с голкипером

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    «Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарем Кевином Келлехером.

    Кевин Келлехер
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    Кевин Келлехер

    Условия нового соглашения на данный момент не разглашаются.

    «Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что все позади. Для меня это хороший шаг. "Ливерпуль" — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать», — сказал Кевин.

    Келлехер попал в систему «Ливерпуля» в 2015 году. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провел два матча в АПЛ и пропустил один мяч.

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