«Ливерпуль» пролонгировал соглашение с голкипером

на своем официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарем

Условия нового соглашения на данный момент не разглашаются.

«Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что все позади. Для меня это хороший шаг. "Ливерпуль" — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать», — сказал Кевин.

Келлехер попал в систему «Ливерпуля» в 2015 году. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провел два матча в АПЛ и пропустил один мяч.