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    Гремио — Сантос прямая трансляция 25.06.2021, смотреть онлайн

    Гремио — Сантос: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Гремио» — «Сантос» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Гремио» — «Сантос» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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