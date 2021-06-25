Нападающий «Ривер Плейт» может перейти в «Краснодар»

Нападающий «Ривер Плейт»попал в список трансферных целей

Об этом сообщает известный журналист Николо Скира. По его информации, колумбийский футболист может перейти в «Краснодар» в качестве свободного агента.

Помимо «Краснодара», переговоры с Борре ведет турецкий «Бешикташ».

Ранее Борре выступал в Европе за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». В текущем чемпионате Аргентины 25-летний форвард провел 13 матчей и забил восемь мячей.

Напомним, сообщалось, что «Краснодар» может выкупить у лондонского «Арсенала» уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру.