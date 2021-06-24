«Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром»

сыграл вничью в товарищеском матче с венгерским клубом(2:2) на тренировочных сборах в Австрии.

У соперника «Ростова» голы забивали Иван Петряк (2) и Палко Дардаи (5).

В составе российского клуба клуба отличились Павел Мамаев (28-я минута, с пенальти) и Кирилл Фольмер (55).

Отметим, что Мамаев не сумел реализовать еще один 11-метровый на 32-й минуте.

Состав «Ростова» на первый тайм: Песьяков, Боженов, Осипенко, Хаджикадунич, Ведерников, Мамаев, Глебов, Гигович, Тугарев, Турищев, Алмквист.

Состав на второй тайм: Бабурин, Терентьев, Павловец, Мухин, Калинин, Сухомлинов, Норманн, Байрамян, Фольмер, Соу, Полоз.