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    «Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром»

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    ФК «Ростов» сыграл вничью в товарищеском матче с венгерским клубом «Фехервар» (2:2) на тренировочных сборах в Австрии.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    У соперника «Ростова» голы забивали Иван Петряк (2) и Палко Дардаи (5).

    В составе российского клуба клуба отличились Павел Мамаев (28-я минута, с пенальти) и Кирилл Фольмер (55).

    Отметим, что Мамаев не сумел реализовать еще один 11-метровый на 32-й минуте.

    Состав «Ростова» на первый тайм: Песьяков, Боженов, Осипенко, Хаджикадунич, Ведерников, Мамаев, Глебов, Гигович, Тугарев, Турищев, Алмквист.

    Состав на второй тайм: Бабурин, Терентьев, Павловец, Мухин, Калинин, Сухомлинов, Норманн, Байрамян, Фольмер, Соу, Полоз.

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