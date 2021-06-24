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    Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Ред Буллс прямая трансляция 24.06.2021, смотреть онлайн

    Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол MLS
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

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