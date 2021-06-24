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    Лос-Анджелес — Даллас прямая трансляция 24.06.2021, смотреть онлайн

    Лос-Анджелес — Даллас: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Даллас» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Даллас» — «Лос-Анджелес» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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