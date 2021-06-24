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    Ломовицкий: Витория — позитивный, с классным чувством юмора

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    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился мнением о главном тренере команды Руе Витории.

    Александр Ломовицкий
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    Александр Ломовицкий

    «По характеру Руй позитивный, с классным чувством юмора. Особых разговоров пока не было — он познакомился с командой, пожелал всем удачи и хорошего сезона. Сказал, что нам предстоит огромная работа.

    На тренировках Руй сосредоточен, требует от всех концентрации и максимальной отдачи. Сейчас все и так это делают — новый тренер, все хотят себя проявить. Гоняют нас прилично: есть и беговая работа, и в зале.

    На поле все через мяч, очень много держаний и тактических упражнений — это радует. Всегда приятнее нагружаться, когда играешь в футбол, а не просто бегаешь.

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    • В жару, конечно, чуть тяжелее переносить нагрузки, но мы хорошо поработали эту неделю в Тарасовке. Сейчас пара выходных, и вылетаем в Австрию», — приводит слова Ломовицкого Sport24.

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