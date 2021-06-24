Ломовицкий: Витория — позитивный, с классным чувством юмора

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о главном тренере команды

«По характеру Руй позитивный, с классным чувством юмора. Особых разговоров пока не было — он познакомился с командой, пожелал всем удачи и хорошего сезона. Сказал, что нам предстоит огромная работа.

На тренировках Руй сосредоточен, требует от всех концентрации и максимальной отдачи. Сейчас все и так это делают — новый тренер, все хотят себя проявить. Гоняют нас прилично: есть и беговая работа, и в зале.

На поле все через мяч, очень много держаний и тактических упражнений — это радует. Всегда приятнее нагружаться, когда играешь в футбол, а не просто бегаешь.

В жару, конечно, чуть тяжелее переносить нагрузки, но мы хорошо поработали эту неделю в Тарасовке. Сейчас пара выходных, и вылетаем в Австрию», — приводит слова Ломовицкого Sport24.