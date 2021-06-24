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    Кержаков надеется на приобретения новичков

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после товарищеского матча с «Рубином» (1:2) заявил, что в его распоряжении не так много футболистов, как он хотел бы.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «У нас сегодня было 14 полевых игроков, из них 10 только на контрактах. Надеюсь, будут приобретения. И чем раньше, тем лучше. Времени до начала чемпионата не так много, а требования, которые мы предлагаем игрокам, не знакомы многим. Нужно время, чтобы все это было на уровне автоматизма. Надеюсь, новички будут, но это зависит от руководства клуба, а не от меня.

    Я пока не успел познакомиться с командой. Всего неделю работаем. Не так много у нас футболистов сейчас. Знакомились через матч, смотрели, как ребята действовали во время игры. Они молодцы. В тяжелых погодных условиях выдержали нагрузки. Будем работать дальше.

    Неплохой матч получился. Были моменты, которые мы пытаемся прививать команде, но времени прошло совсем мало. Есть какое-то понимание, видно, что ребята нас слышат. Мы получили объемную информацию о футболистах в этой игре.

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    • Огромное спасибо "Рубину" за то, что согласились сыграть с нами два матча. Для "Нижнего Новгорода" это хороший опыт. Многие ребята не играли против команд Премьер-лиги», — приводит слова Кержакова «Р-Спорт».

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