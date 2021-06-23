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    Тараз — Туран: смотреть онлайн трансляцию 23.06.2021

    Тараз — Туран: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол
    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Тараз» — «Туран» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Туран» — «Тараз» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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