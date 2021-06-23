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    СМИ: «Барселона» вскоре объявит о продлении контракта с Месси

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    «Барселона» готовит продление контракта с нападающим Лионелем Месси, сообщает El Chiringuito TV.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как утверждает источник, каталонский клуб готовится объявить об этом в четверг, 24 июня. Отмечается, что сторонам осталось согласовать последние детали, после чего будут подписаны документы. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

    Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

    В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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