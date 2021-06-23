СМИ: «Барселона» вскоре объявит о продлении контракта с Месси

готовит продление контракта с нападающим, сообщает El Chiringuito TV.

Как утверждает источник, каталонский клуб готовится объявить об этом в четверг, 24 июня. Отмечается, что сторонам осталось согласовать последние детали, после чего будут подписаны документы. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.