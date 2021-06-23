Дубль Миранчука принес «Локо» волевую победу над «Жилиной»

Московскийодержал волевую победу над словацкой(3:2) в товарищеском матче в рамках сборов в Бад-Кляйнкирххайме.

Счет в матче открыли словаки, забив на 15-й минуте. Александр Сильянов отыграл мяч на 25-й минуте.

На 80-й минуте «Жилина» вновь повела, но голы Антона Миранчука на 82-й и 90+1 минутах принесли москвичам победу.