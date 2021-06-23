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    Дубль Миранчука принес «Локо» волевую победу над «Жилиной»

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    Московский «Локомотив» одержал волевую победу над словацкой «Жилиной» (3:2) в товарищеском матче в рамках сборов в Бад-Кляйнкирххайме.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Счет в матче открыли словаки, забив на 15-й минуте. Александр Сильянов отыграл мяч на 25-й минуте.

    На 80-й минуте «Жилина» вновь повела, но голы Антона Миранчука на 82-й и 90+1 минутах принесли москвичам победу.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Локомотив» — «Жилина» — 3:2 (1:1)
    Голы: Дюриш, 15 (0:1). Сильянов, 25 (1:1). Ямбор, 80 (1:2). Миранчук, 82 (2:2). Миранчук, 90+1 (3:2)«Локомотив» (стартовый состав): Гильерме, Сильянов, Пабло, Мурило, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Камано, Лисакович, Смолов
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