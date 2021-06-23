Дубль Миранчука принес «Локо» волевую победу над «Жилиной»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Счет в матче открыли словаки, забив на 15-й минуте. Александр Сильянов отыграл мяч на 25-й минуте.
На 80-й минуте «Жилина» вновь повела, но голы Антона Миранчука на 82-й и 90+1 минутах принесли москвичам победу.
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«Локомотив» — «Жилина» — 3:2 (1:1)
Голы: Дюриш, 15 (0:1). Сильянов, 25 (1:1). Ямбор, 80 (1:2). Миранчук, 82 (2:2). Миранчук, 90+1 (3:2)«Локомотив» (стартовый состав): Гильерме, Сильянов, Пабло, Мурило, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Камано, Лисакович, Смолов