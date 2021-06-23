Германия — Венгрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

В 22:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Лерой Зане, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри.

«Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Attila Fiola, Вилли Орбан, Loic Nego, Эндре Ботка, Адам Надь, Андраш Шчафер, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Венгрия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Венгрия». Коэффициент ставки — 2.16.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Венгрия» со счетом 0:1. Матч между командами «Германия» и «Венгрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.