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    Германия — Венгрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

    «Германия» — «Венгрия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 22:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч «Германия» — «Венгрия».

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    Составы команд:

    «Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Лерой Зане, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри.

    «Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Attila Fiola, Вилли Орбан, Loic Nego, Эндре Ботка, Адам Надь, Андраш Шчафер, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Венгрия» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Венгрия». Коэффициент ставки — 2.16.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Венгрия» со счетом 0:1. Матч между командами «Германия» и «Венгрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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