Лаксальт: Я здесь, потому что «Динамо» хочет быть успешным

Новичок московского «Динамо»поделился своими впечатлениями от перехода в стан бело-голубых.

«Переход в клуб, который всеми своими действиями показывает, что нуждается в тебе и будет делать на тебя ставку, очень мотивирует.

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Что касается моих целей здесь, то задачи ставит клуб, а моя обязанность — отдавать всего себя, чтобы помочь "Динамо" решить их.

Я работаю каждый день на максимуме, чтобы мой клуб всегда мог рассчитывать на то, что я буду находиться в лучших игровых и физических кондициях.

Я здесь, потому что "Динамо" хочет быть успешным и прилагает для этого большие усилия. Уверен, это будет интересный опыт.

Я уже бывал в России в составе сборной Уругвая на чемпионате мира 2018 года. Тогда меня приехала поддержать моя семья из восьми человек.

Все они были буквально поражены тем человеческим участием и той симпатией, которыми их окружили россияне. Поверьте, это здорово отличается от того, что порой можно увидеть в фильмах.

Конечно, первый, с кем я консультировался после получения предложения, был Гильермо Варела. Он дал отличные рекомендации, и мне очень понравились его ответы.

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Также позитивные отзывы о "Динамо" и российской лиге получил мой представитель, когда наводил справки», — заявил Лаксальт клубной пресс-службе.

Футболист в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Селтик», суммарно проведя в чемпионате Шотландии и Лиге Европы 12 матчей, получив в них три желтые карточки.