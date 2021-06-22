Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас КристенсенГерой дня: Андреас Кристенсен
  • 13:51
    • Два игрока сборной Англии изолированы на неделю из-за подозрений на коронавирус
  • 13:24
    • Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
  • 17:20
    • «Манчестер Сити» готов подождать год ради подписания Кейна
  • 17:04
    • РФС оценит работу Черчесова на внеочередном исполкоме
  • 16:51
    • Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
    Все новости спорта

    Хорватия — Шотландия: смотреть онлайн трансляцию 22.06.2021

    Хорватия — Шотландия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Хорватии Сборная Шотландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Хорватия» — «Шотландия» на чемпионате Европы по футболу (группа D).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шотландия» — «Хорватия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хорватия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.34.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хорватия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Шотландия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Хорватия — Шотландия.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры