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    Украина — Австрия: смотреть онлайн трансляцию 21.06.2021

    Украина — Австрия: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Украина» — «Австрия» в группе C чемпионата Европы по футболу-2020.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Украина»).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Украина — Австрия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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