Украина — Австрия: смотреть онлайн трансляцию 21.06.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C чемпионата Европы по футболу-2020.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Украина»).

Календарь и таблица Евро-2020

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Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Украина — Австрия.