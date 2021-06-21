Россия — Дания прямая трансляция 21.06.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Евро-2020.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Дания»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

Календарь и таблица Евро-2020

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Россия» — «Дания».

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