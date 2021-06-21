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    Колумбия — Перу прямая трансляция 21.06.2021, смотреть онлайн

    Колумбия — Перу: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Колумбии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2021
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колумбия» — «Перу» в группе B Кубка Америки-2021.

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    Последний матч между собой: «Перу» — «Колумбия» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Перу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Перу.

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