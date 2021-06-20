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    Портленд Тимберс — Спортинг Канзас Сити прямая трансляция 20.06.2021, смотреть онлайн

    Портленд Тимберс — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Спортинг Канзас Сити» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Портленд Тимберс» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

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