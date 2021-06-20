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    Италия — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 20.06.2021

    Италия — Уэльс: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Италии Сборная Уэльса Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Италия» — «Уэльс» в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Италия»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Уэльс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Италия» и «Уэльс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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