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    Эджуке доволен работой Березуцкого

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    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Алексее Березуцком.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    «Березуцкий делает все, что нужно. Сейчас мы привыкаем друг к другу. Он посвящает нас в свои планы, выстраивает работу. Пусть все идет своим чередом. Мы рады, что на сборах есть тренер, и он за нами присматривает. Надеюсь, и в сезоне все сложится для нас успешно.

    Я прибавил в завершении, сам это чувствую. Как атакующий игрок я хочу, чтобы каждый мой удар достигал цели, и постоянно работаю над ударами. Команда играет на тебя, доводит мяч до ворот, а ты должен не подвести. Я понимаю это и стараюсь изо всех сил, много времени уделяю завершениям.

    Здесь помогают официальные матчи: чем больше ты игр проводишь на высоком уровне, тем больше опыта приобретаешь. Разговоры с тренерами тоже важны: специалисты передают тебе свои знания, они понимают все нюансы игры.

    Ну и постоянная практика на тренировках, конечно. Без нее забивать голы часто не получится», — цитирует Эджуке официальный сайт ЦСКА.

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