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    Даллас — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 20.06.2021

    Даллас — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол MLS
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Даллас» — «Миннесота Юнайтед» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

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