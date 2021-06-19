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    Туран — Кайрат: смотреть онлайн трансляцию 19.06.2021

    Туран — Кайрат: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Туран» — «Кайрат» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кайрат» — «Туран» 5:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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