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    Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс прямая трансляция 19.06.2021, смотреть онлайн

    Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Реал Солт Лэйк» — «Ванкувер Уайткэпс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт Лэйк» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

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