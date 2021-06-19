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    Чили — Боливия прямая трансляция 19.06.2021, смотреть онлайн

    Чили — Боливия: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

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    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Чили» — «Боливия» в группе A Кубка Америки-2021.

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    Последний матч между собой: «Чили» — «Боливия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Боливия». Коэффициент ставки — 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чили»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чили — Боливия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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