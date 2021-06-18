Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 10:23
    • УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт
  • 06:47
    • Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки
  • 11:19
    • Роберто Карлос: Может, Дзюбу однажды пригласят в «Реал». В Мадриде о нем знают
  • 07:33
    • Эриксен успешно перенес операцию на сердце
  • 23:54
    • Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020
    Все новости спорта

    Шахтер Караганда — Тараз: смотреть онлайн трансляцию 18.06.2021

    Шахтер Караганда — Тараз: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Шахтер Караганда» — «Тараз» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Тараз» — «Шахтер Караганда» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шахтер Караганда» — «Тараз».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Шахтер Караганда» и «Тараз» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры