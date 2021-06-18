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    Ордабасы — Актобе: смотреть онлайн трансляцию 18.06.2021

    Ордабасы — Актобе: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ордабасы» — «Актобе» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Актобе» — «Ордабасы» 4:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Актобе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ордабасы — Актобе.

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